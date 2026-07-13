Durante la finale di Wimbledon, Zverev è scivolato sull'erba del campo centrale nel corso del terzo set, rischiando un infortunio al ginocchio. In quell'occasione, Sinner ha risposto con un gesto che è stato definito da alcuni come da campione. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha mantenuto la sua posizione di competitore nel torneo. La scena ha attirato l'attenzione per l'episodio del tedesco e il comportamento del vincitore.

Nella finale di Wimbledon vinta contro Zverev, Sinner si è confermato un campione non solo con i suoi punti. A metà del terzo set, il tedesco è scivolato sull'erba del Centrale, rischiando di infortunarsi al ginocchio. Pochi istanti dopo, Jannik si è avvicinato all'avversario per aiutarlo a rialzarsi: un gesto di fair play accolto dal pubblico con un applauso. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Video.gazzetta.it - Zverev scivola e rischia l'infortunio: il gesto di Sinner è da campione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZVEREV FURIOSO per il medical timeout

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner è in palestra? Arriva Djokovic: il gesto da campione del serboDjokovic si è presentato in palestra subito dopo la sconfitta contro Sinner in semifinale a Wimbledon.

Folle punto di Sinner! Scivola, si rialza come un gatto e strappa il break a Zverev!Durante la finale a Wimbledon, Sinner è scivolato in un punto chiave, perdendo un colpo.

Temi più discussi: Wimbledon, paura Zverev: cade e resta a terra, lo aiuta... Sinner; Alcaraz scivola al n. 3: Sinner rischia di trovarselo in semifinale agli US Open; LORD SINNER! Nuova impresa epica del n.1: batte un irriducibile Zverev e si conferma sovrano di Wimbledon!; Sinner re di Wimbledon: domina Zverev e rifà la storia il 12 luglio.

Zverev cade sulla palla break: il bellissimo gesto di fair play di Sinner durante la finale di WimbledonGrande spavento per il tedesco, che scivola durante il terzo set dell'ultimo atto dei Championships. Jannik però si rende protagonista di un atto di generosità ... tuttosport.com

Folle punto di Sinner! Scivola, si rialza come un gatto e strappa il break a Zverev!Cadere e mettere a segno il break nello stesso punto? Si può, se ci si chiama Jannik Sinner. E, in finale a Wimbledon, succede anche questo: il momento ... oasport.it