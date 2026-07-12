Durante la finale a Wimbledon, Sinner è scivolato in un punto chiave, perdendo un colpo. Dopo aver perso l’equilibrio, si è rialzato rapidamente, come se nulla fosse, e ha conquistato un break contro Zverev. Quel momento, in cui ha ceduto e poi ha ripreso il servizio, è diventato un episodio memorabile della partita, destinato a rimanere impresso negli appassionati.

Cadere e mettere a segno il break nello stesso punto? Si può, se ci si chiama Jannik Sinner. E, in finale a Wimbledon, succede anche questo: il momento topico è anche uno dei punti che, negli anni, verrà più ricordato nel tempo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come ci si è arrivati. La situazione è di palla break per Sinner sul 4-3 a favore di Zverev, che si è ritrovato in un game più complicato del solito anche al servizio. Il numero 2 del mondo, nella fattispecie, gioca verso il lato sinistro di Jannik, che per tentare di replicare di rovescio scivola verso la parte esterna del campo (poco prima era stato il tedesco a cadere, rischiando di farsi male). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Folle punto di Sinner! Scivola, si rialza come un gatto e strappa il break a Zverev!

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