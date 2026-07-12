Jannik Sinner è in palestra? Arriva Djokovic | il gesto da campione del serbo

Djokovic si è presentato in palestra subito dopo la sconfitta contro Sinner in semifinale a Wimbledon. Il serbo ha compiuto un gesto di rispetto e sportività nei confronti dell’avversario, senza mostrare segni di nervosismo o rabbia. La scena è stata catturata da fotografi e testimoni, evidenziando il suo atteggiamento di fair play anche in un momento difficile.

La cifra e lo spessore di un campione le si vedono soprattutto nella sconfitta. E Novak Djokovic non è solo un campione, ma una leggenda. E la sua cifra, il suo spessore, sono emersi in modo netto, indiscutibile, dopo il ko contro Jannik Sinner nella semifinale a Wimbledon. Il serbo, infatti, ha omaggiato il ragazzo di San Candido con un gesto che è tutto tranne che scontato. A raccontare quanto accaduto lontano dai riflettori è stata Rennae Stubbs, ex tennista australiana ed ex allenatrice di Serena Williams, oggi apprezzata commentatrice televisiva. Pochi minuti dopo la conclusione della sfida sul Centrale, la Stubbs ha condiviso sui social un episodio che fotografa alla perfezione la sportività del fuoriclasse serbo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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