Zverev in campo a Wimbledon con un telefono senza sim anche se è vietato | ha un permesso medico

Il regolamento di Wimbledon consente a un giocatore di usare uno smartphone in campo solo se ha un permesso medico. In questo caso, il tennista ha ricevuto un’esenzione per motivi medici e ha utilizzato un telefono senza scheda SIM durante la partita, anche contro un avversario. La decisione si basa su un controllo della glicemia e sulla richiesta di autorizzazione medica, nonostante le regole generalmente vietino l’uso di dispositivi elettronici durante le partite.

Zverev poteva usare lo smartphone in campo a Wimbledon, anche contro Sinner: il regolamento, l'esenzione medica e il controllo della glicemia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Zverev nach dem Wimbledon-Finaleinzug: Ich sehe mich mit jedem auf Augenhöhe!

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