Cassazione licenziamento ritorsivo vietato anche se il dipendente ha superato il limite di assenze per malattia

La Cassazione ha stabilito che un’azienda non può licenziare un dipendente come misura di ritorsione, anche se quest’ultimo ha superato il limite di assenze per malattia previsto dal contratto. La sentenza chiarisce che il licenziamento rimane illegittimo in caso di ritorsione, indipendentemente dal superamento dei limiti di assenza. La decisione si basa su norme che tutelano contro azioni punitive ingiustificate da parte del datore di lavoro.

Un’azienda può licenziare un dipendente perché ha superato il periodo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto. Ma non può usare quella motivazione come copertura per liberarsi di un lavoratore che ha denunciato demansionamenti, mobbing o altri comportamenti scorretti. Se dietro il licenziamento c’è una volontà di ritorsione, il provvedimento è nullo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16310 pubblicata il 26 maggio, che chiude una lunga battaglia legale tra una società veneta e un dipendente assunto nel 1995, arrivato negli anni a ricoprire incarichi di responsabilità e poi finito al centro di una vicenda fatta di contestazioni disciplinari, accuse di demansionamento e ricorsi in tribunale. 🔗 Leggi su Open.online

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