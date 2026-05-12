Internazionali Zverev perde e se la prende con campo | Peggiore della mia vita

Durante gli Internazionali del 2026, il tennista ha commentato con insoddisfazione le condizioni del campo di gioco, definendolo il peggiore che abbia mai incontrato nella sua carriera. La partita si è conclusa con una sconfitta per Zverev, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla superficie, senza ulteriori commenti sui dettagli tecnici. La giornata ha visto quindi una delusione sia per il risultato che per le condizioni del campo.

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