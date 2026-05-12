Internazionali Zverev perde e se la prende con campo | Peggiore della mia vita
Durante gli Internazionali del 2026, il tennista ha commentato con insoddisfazione le condizioni del campo di gioco, definendolo il peggiore che abbia mai incontrato nella sua carriera. La partita si è conclusa con una sconfitta per Zverev, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla superficie, senza ulteriori commenti sui dettagli tecnici. La giornata ha visto quindi una delusione sia per il risultato che per le condizioni del campo.
(Adnkronos) – Alexander Zverev contro i campi degli Internazionali 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista tedesco, numero 3 del mondo, è stato eliminato agli ottavi dall'azzurro Luciano Darderi, che lo ha rimontato con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-6 in una partita in cui, a sentire Zverev, anche la terra della BNP Paribas Arena. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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