Ucraina salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev | fra loro 3 bambini

Nelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati nuovi scontri e attacchi aerei, con il bilancio che ha raggiunto le 24 vittime, tra cui tre bambini. Le forze russe hanno condotto una serie di raid sulla capitale, causando danni e perdite umane. La città è sotto costante osservazione da parte delle autorità locali, mentre si continuano a ricevere notizie sulle conseguenze dei bombardamenti. La situazione rimane tesa, con i soccorritori impegnati nelle operazioni di assistenza.

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In Ucraina è salito a 24 morti, fra cui 3 bambini, il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri su Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dai media ucraini. Sono 48 le persone rimaste ferite. Nella capitale è stata dichiarata una giornata di lutto. In particolare è stato colpito un condominio di 9 piani nel quartiere di Darnytsia. Russia: scambio di prigionieri con Kiev, liberati 205 per parte. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo. “Il 15 maggio, 205 militari russi sono stati rilasciati dal territorio controllato dal regime di Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev: fra loro 3 bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin Sullo stesso argomento Kiev, salgono a 8 i morti per i raid russi nel DniproIl bilancio delle vittime degli attacchi odierni nel Dnipro è salito a 8, quello dei feriti a 56. Leggi anche: Ucraina, raid con droni e missili russi vicino Kiev: 4 morti e 10 feriti Ucraina, salgono a 24 i morti per raid russi su Kiev: fra loro 3 bambiniIn Ucraina è salito a 24 morti, fra cui 3 bambini, il bilancio dei massicci attacchi russi di ieri su Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza, citati dai media ucraini. Sono 48 le persone rimaste ... lapresse.it Guerra in Ucraina, 24 morti dopo un massiccio attacco russo a Kiev: tre sono bambiniÈ salito a 24 il numero dei morto causato da un massiccio attacco di droni e missili russi a Kiev: tra le vittime ci sono almeno tre bambini ... fanpage.it