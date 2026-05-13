Luis Hasa è tornato al Napoli dopo aver trascorso la stagione in prestito alla Carrarese, squadra toscana. La squadra ha concluso il campionato senza partecipare ai play-off. Ora si attende una decisione da parte del presidente riguardo al futuro del giovane classe 2004. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Luis Hasa rientra al Napoli dopo il prestito alla Carrarese: il classe 2004 ha chiuso la stagione toscana senza i play-off e ora attende la decisione di De Laurentiis sul suo futuro. Hasa: la stagione alla Carrarese e il ritorno in Campania. Il giovane talento della scuola Juventus ha disputato una annata positiva con la squadra toscana, accumulando esperienza in Serie B nonostante il mancato accesso ai playoff. La Carrarese non ha raggiunto gli obiettivi stagionali, chiudendo fuori dalle posizioni che garantivano il passaggio del turno. Hasa, però, ha messo in mostra qualità tecniche e fisiche che avevano attirato l’attenzione della dirigenza partenopea.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, quale sarà il futuro di Hasa? La situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mert Ramazan Demir, “Bu yaz belki bir ey yapabiliriz” diyerek Afra’yla film projesini mi kastetti

Notizie correlate

Napoli, quale sarà il futuro di Elmas e Alisson? La situazioneIl Napoli lavorerà da qui al termine della stagione per portare a casa il massimo risultato che ad oggi sembra plausibile per la squadra azzurra,...

Mercato Inter, quale sarà il futuro di Pavard? La scelta è stata già presa! Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, deciso quale sarà il futuro di Benjamin Pavard: resterà al Marsiglia o tornerà in nerazzurro? Ecco la...

Argomenti più discussi: Napoli, il Conte-ter è possibile: le richieste del tecnico sul mercato e l'ipotesi prolungamento; Calciomercato Napoli, Meret pronto a salutare a fine stagione; Decisione presa, torna al Napoli: svolta a sorpresa sul mercato; MERCATO NAPOLI, NON SOLO DAVIS: TORNA NEL MIRINO PER L’ESTATE ANCHE PINAMONTI.

Aggiornamento dei valori di mercato ?: questo il borsino attuale ??? del Napoli e i link per esprimere la vostra opinione #TMcommunity #TMopinion #ValoriDiMercato #VdM #Napoli #SerieA x.com

Non sarebbe figo se il Mercato Notturno avesse Trader della Gilda temporanei per tutto l'evento nell'area principale? - reddit.com reddit

Goretzka piace al Napoli: sfida a Juve e Milan, lascerà il Bayern a zeroNapoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato. Non è ... corrieredellosport.it