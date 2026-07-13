Zelensky caccia la sua premier
Il presidente ucraino ha rimosso la sua premier. Oggi è previsto il suo viaggio a Parigi per partecipare al Vertice dei Volenterosi, un incontro dedicato al tema del ‘risveglio strategico europeo’. La riunione si concentra sul rafforzamento delle strategie di difesa e cooperazione tra i paesi europei. La decisione di sostituire la premier non è stata ancora ufficialmente comunicata.
di Marta Ottaviani Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi è atteso a Parigi per il Vertice dei Volenterosi. Il tema dell’incontro è quanto mai importante, visto che è stato organizzato per parlare del ‘risveglio strategico europeo’. Il presidente, Emmanuel Macron ospiterà ben 25 capi di Stato e di governo, con l’ambizioso obiettivo di creare sistema di difesa antimissile "complementare", basato sull’expertise europea e che attribuisca "un ruolo molto forte all’Ucraina", alla luce dell’esperienza accumulata dal Paese dall’inizio dell’invasione russa, oltre a valutare piani per il dispiegamento di una forza multinazionale in caso di un ipotetico cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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