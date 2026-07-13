zebre ripescaggio arduo saluta il ds giacomo lippi

Le iscrizioni alla Serie D per la stagione 2026-2027 sono state chiuse. Due società hanno rinunciato: una ha depositato formalmente la rinuncia, l’altra non ha presentato domanda. La squadra di zebre effettua un ripescaggio e saluta il direttore sportivo Giacomo Lippi.

Chiuse le iscrizioni alla prossima Serie D ’26’27 ecco che hanno rinunciano in due società: il Valmontone (ha depositato espressa rinuncia al campionato) ed il Sora (che invece non ha proprio presentato domanda). Dunque saranno quattro ripescaggi sicuri in D, anche in seguito al fallimento del Rimini. Dei 161 club interessati, 159 (ma una è il Foggia che verrà ripescato in C al posto della Ternana, la cui nuova proprietà sta imbastendo una “fusione“ con l’Orvietana. ma l’operazione poi richiederà il via libera del presidente federale) hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Co.Vi.So.D, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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