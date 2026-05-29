La Sampdoria saluta Mancini e Invernizzi | ufficiale la risoluzione con il ds e il dt

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente la risoluzione dei contratti con il direttore sportivo e il direttore tecnico. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o ai tempi delle separazioni. La società ha ringraziato i due dirigenti per il lavoro svolto. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

. Il comunicato del club biancoceleste. La Sampdoria annuncia importanti cambiamenti nella propria struttura dirigenziale. A partire da oggi, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi non fanno più parte del club, mentre Samuel Cardenas lascia il ruolo di responsabile dello scouting. La decisione, ufficializzata dal club, arriva in un momento di profonda riorganizzazione interna, con l’obiettivo di modernizzare la gestione sportiva e riportare il club al suo posto di rilievo nel calcio italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il CEO dell’ Area Football, Jesper Fredberg, ha commentato: « La decisione d’interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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