serie d la castellanzese si gioca la salvezza e dopo 14 anni saluta il ds asmini

La Castellanzese si prepara a una partita decisiva per la salvezza nel campionato di Serie D. Dopo aver conquistato la promozione in questa categoria, la squadra si trova ora a dover affrontare una fase complessa di fine stagione. Nel frattempo, il direttore sportivo che ha guidato il club fino a questo punto ha annunciato il suo addio, con un percorso di circa 14 anni trascorso nel ruolo.

Sotto la sua supervisione, la Castellanzese ha raggiunto la serie D per la prima volta nella sua storia. E in una stagione ha anche raggiunto i playoff sfiorando la Lega Pro. Dopo quattordici anni di permanenza, il direttore sportivo Salvatore Asmini ha deciso di rassegnare le dimissioni. Una scelta dettata anche dall’amarezza nel vedere una squadra da lui allestita e di spessore dover lottare nei playout. "Ogni avventura ha un inizio e una fine, la società sa comunque che io ci sarò nel caso in cui avesse bisogno di suggerimenti". Asmini rivendica con orgoglio il suo operato: "Se con il mio avvento la squadra ha fatto due stagioni in Promozione, due in Eccellenza e sette in serie D mentre prima viaggiava tra Prima e Seconda categoria - aggiunge - qualche merito l’avrò anch’io".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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