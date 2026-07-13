Zeballos settimana decisiva | Napoli prepara l’offerta al Boca

Il Napoli sta preparando un'offerta per l'esterno offensivo del Boca Juniors, Exequiel Zeballos. La trattativa per il giocatore, considerato tra i principali obiettivi di mercato, potrebbe entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni. La società azzurra sta accelerando i contatti in vista di un possibile trasferimento. Zeballos è al centro delle attenzioni in questa settimana cruciale per le mosse di mercato del club.

Il Napoli prepara l’affondo per Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo del Boca Juniors è diventato uno dei nomi più caldi del mercato azzurro e la trattativa può entrare nella fase decisiva già nei prossimi giorni. La società di Aurelio De Laurentiis ha già lavorato a lungo sul giocatore e ora sarebbe pronta a presentare l’offerta al club argentino. L’obiettivo è chiudere in tempi rapidi, forte di un’intesa già raggiunta con l’entourage del classe 2002. Secondo Corriere dello Sport, l’operazione è arrivata a un passaggio molto importante: “può essere già questa la settimana di Exequiel Zeballos al Napoli. Il club di De Laurentiis conta di chiudere in tempi rapidi, ha pronta l’offerta per il Boca Juniors ed è ottimista dopo l’accordo già raggiunto da giorni con l’entourage del giocatore”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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