Napoli offerta al Boca per Zeballos | ma il mercato in uscita blocca l' affare

Il Napoli ha raggiunto un accordo sui termini con Exequiel Zeballos, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato. La società deve prima ridurre la rosa, cedendo alcuni giocatori, prima di poter finalizzare l’acquisto. L’offerta al Boca Juniors era stata presentata, ma l’affare resta in sospeso fino a ulteriori cessioni.

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il talento argentino. La fumata bianca per il trasferimento resta però congelata poiché la società partenopea deve prima sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Nelle ultime ore, scrive Alfredo Pedullà, gli azzurri hanno presentato un'offerta da 10 milioni di euro con il calciatore che ha messo il Napoli in cima alla lista delle sue priorità., Il classe 2002 è attualmente finito ai margini del Boca Juniors, che ha deciso di escluderlo ufficialmente dalle attività del gruppo principale. La scelta degli Xeneizes è legata al mancato rinnovo del contratto, la cui scadenza naturale è fissata per il prossimo dicembre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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¡LA OFERTA DEL NAPOLI QUE SACUDE A BOCA! ¿Se marcha

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