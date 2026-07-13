Il Napoli ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per il giovane attaccante argentino. Il club ha pronto un contratto e sta negoziando con il Boca Juniors, che detiene ancora il cartellino del giocatore. L’obiettivo è portare Zeballos in Italia per rinforzare la rosa nella prossima stagione. La trattativa è in corso, ma ancora senza un accordo definitivo.

Exequiel Zeballos resta in cima alla lista del Napoli per rinforzare l’attacco. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sul talento argentino del Boca Juniors, considerato uno dei profili più interessanti per completare il reparto offensivo. Il club azzurro vuole inserire un esterno rapido, tecnico e di prospettiva nel nuovo progetto guidato da Massimiliano Allegri. Zeballos risponde a questo identikit e il Napoli sta provando a costruire le condizioni per arrivare alla chiusura. Secondo Tuttosport, l’operazione potrebbe essere definita sulla base di un’offerta da 10 milioni di euro. Una cifra che il Napoli ritiene adeguata per convincere il Boca Juniors a lasciar partire il classe 2002. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Zeballos-Napoli, offerta da 10 milioni e contratto pronto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Punto C: Vergara, Zeballos e le cessioni. Tutto sul mercato

Notizie e thread social correlati

Zeballos, il Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, “prendere o lasciare”Il Napoli ha presentato un'offerta di 9 milioni di euro per il trasferimento di Zeballos dal Boca Juniors.

Zeballos-Napoli, affare possibile: prezzo da 10 milioniIl Napoli sta valutando l'acquisto di Exequiel Zeballos, giocatore offensivo del Boca Juniors.

Temi più discussi: Zeballos dice no ai 20 milioni del Cska Mosca: vuole solo il Napoli; Zeballos al Napoli: ecco la strategia di De Laurentiis; Napoli, chi è 'El Changuito' Zeballos: dal gol per Maradona alla benedizione di De Rossi; Chi è Exequiel Zeballos e perché il Napoli lo ha bloccato: la rottura col Boca Juniors | Goal.com Italia.

#Zeballos, il #Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, prendere o lasciare Basta attese, scrive la Gazzetta: gli azzurri hanno deciso di chiudere subito, senza aspettare il parametro zero di dicembre. La cifra è partita nero su bianco, con una x.com

Zeballos-Napoli, De Laurentiis non vuole spingersi oltre i nove milioni! Contatti Manna-agenteUltime notizie SSC Napoli - Può essere già questa la settimana di Exequiel Zeballos al Napoli. Il club di De Laurentiis conta di chiudere in tempi rapidi, ha pronta l’offerta per il Boca Juniors ed è ... msn.com

Napoli, Zeballos entra ma esce qualcuno: Noa Lang e David Neres sulla graticolaL'arrivo di Exequiel Zeballos al Napoli rischia di scombinare gli equilibri sulle fasce offensive: il club ne ha già quattro tra destra e sinistra (David Neres, Matteo Politano, Alisson Santos e Noa L ... tuttomercatoweb.com

Brahim Diaz has been offered to Napoli. He's leaving Real Madrid and earns €4 million. reddit