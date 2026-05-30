Il Napoli sta valutando l'acquisto di Exequiel Zeballos, giocatore offensivo del Boca Juniors. Il prezzo richiesto per il trasferimento è di circa 10 milioni di euro. La società segue con interesse la situazione del giovane calciatore, senza aver ancora definito un accordo.

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors. La situazione del club argentino, reduce dall’eliminazione dalla Copa Libertadores, potrebbe favorire nuove valutazioni sul mercato. Il futuro del giocatore resta infatti uno dei temi più caldi in vista dell’estate. A fare il punto è stato il giornalista argentino Leandro Aguilera, intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Secondo quanto riferito, i contatti tra il Napoli e l’entourage del calciatore sarebbero già avviati da tempo. Il contratto di Zeballos scade a dicembre. Per questo motivo, un’eventuale operazione dovrebbe essere impostata durante la prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Zeballos-Napoli, affare possibile: prezzo da 10 milioni

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