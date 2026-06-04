Massimiliano Allegri è il candidato principale per allenare il Napoli, ma l’annuncio ufficiale è sospeso in attesa di una risoluzione burocratica con il Milan. La squadra potrebbe adottare un modulo con molti esterni, come il 3-5-2, anche a causa di alcune assenze e ritorni di giocatori come Alisson Santos, Neres e Lang. La decisione sulla strategia tattica dipende anche dalla disponibilità dei calciatori e dalle eventuali modifiche nelle componenti della rosa.

? In Sintesi Massimiliano Allegri è il prescelto per guidare il Napoli, ma l’annuncio attende la risoluzione burocratica con il Milan. Il grande dilemma che agita l’ambiente è tattico: quale modulo sceglierà il livornese? Nelle ultime stagioni ha utilizzato prevalentemente il 3-5-2, ma la rosa azzurra — ricchissima di esterni offensivi puri come Alisson Santos, David Neres e Noa Lang — è incompatibile con questo sistema. L’unico profilo adatto a fare l’esterno a tutta fascia è Matteo Politano. Per esaltare il centravanti Rasmus Hojlund e liberare il talento di Kevin De Bruyne, le ipotesi più accreditate restano il 3-4-2-1 (in continuità con Conte) o il passaggio definitivo al 4-3-3. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Alisson Santos , Neres e torna Lang: il modulo di Allegri al Napoli, troppi esterni per il 3-5-2

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