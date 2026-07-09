Il Napoli ha deciso di bloccare l'acquisto di Exequiel Zeballos, il giovane esterno classe 2002 del Boca Juniors, in attesa di definire i dettagli. Il club azzurro punta a rafforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino il talento sudamericano, che potrebbe arrivare in Italia come futura promessa. La trattativa tra le parti è ancora in fase di negoziazione, senza conferme ufficiali.

Zeballos verso il Napoli, gli azzurri bloccano il talento classe 2002 del Boca Juniors: chi è l’esterno che Manna vuole regalare ad Allegri. Il Napoli guarda al mercato sudamericano e prepara un possibile colpo di prospettiva. Come riferito da Sky Sport, il club azzurro ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno offensivo argentino classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il giocatore è finito fuori rosa dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre. Una situazione che può favorire il lavoro del Napoli, già attivo per trovare l’intesa definitiva con il Boca Juniors e anticipare eventuali concorrenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Exequiel Zeballos? Il gioiello del Boca Juniors bloccato dal Napoli: la sfida che attende Allegri con lui

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