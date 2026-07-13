Il piano comunale di disinfestazione contro le zanzare prosegue a Pisa durante la stagione estiva. Nei prossimi giorni sono programmati nuovi interventi di trattamento, che coinvolgeranno diverse aree della città. Le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne e mirano a ridurre la presenza di zanzare, specie in zone a rischio. Le autorità raccomandano di mantenere le finestre chiuse durante i trattamenti e di adottare misure di protezione personali.

Pisa, 13 luglio 2026 - Nel corso della stagione più calda proseguono le attività per contrastare la diffusione delle zanzare nel territorio di Pisa. Il Comune ha dato in appalto il servizio di disinfestazione ad una ditta specializzata che realizza periodicamente interventi di trattamento antilarvale in griglie, caditoie, fossi, canali ed altri potenziali focolai, in tutte le aree pubbliche del Comune e negli immobili di proprietà comunale non di edilizia residenziale, dalla città al litorale. Le attività di prevenzione sono iniziate lo scorso 4 maggio e proseguiranno fino alla fine di settembre secondo un calendario che prevede, in tutti i quartieri della città, almeno due interventi al mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zanzare, continua il piano comunale di disinfestazione: ecco i prossimi interventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disinfestazione a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunaleDal 18 al 22 maggio, nel comune di Manfredonia, si svolgeranno interventi di disinfestazione su tutto il territorio.

Inizia la disinfestazione contro le zanzare nelle strade di Chieti, il calendario del mese di maggioA Chieti è iniziato il ciclo di disinfestazione contro le zanzare nelle strade, con interventi programmati per il mese di maggio.

Temi più discussi: Vercelli, prosegue il piano comunale di contrasto alle zanzare; Sorveglianza West Nile, precoce ed estesa circolazione del virus in Emilia-Romagna; West Nile Virus: le misure di prevenzione per il 2026 - AVIS; Emergenza zanzare a Pergusa: serve un piano straordinario prima che l'estate sia compromessa.

Zanzare, continua il piano comunale di disinfestazione: ecco i prossimi interventiPisa, 13 luglio 2026 - Nel corso della stagione più calda proseguono le attività per contrastare la diffusione delle zanzare nel territorio di Pisa. Il Comune ha dato in appalto il servizio di ... lanazione.it

Zanzare, prosegue il piano estivo di disinfestazione a PisaDue interventi al mese per ogni quartiere fino alla fine di settembre: il calendario nel dettaglio con le vie interessate ... gonews.it