Disinfestazione a Manfredonia | dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunale

Dal 18 al 22 maggio, nel comune di Manfredonia, si svolgeranno interventi di disinfestazione su tutto il territorio. Le operazioni sono programmate in questi giorni e coinvolgeranno tutte le zone della città. La procedura sarà condotta dall’azienda incaricata, con l’obiettivo di intervenire contro insetti e altri agenti infestanti. Durante le operazioni, potrebbero esserci disagi o restrizioni temporanee in alcune aree.

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ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 18 a venerdì 22 maggio saranno effettuati interventi di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale, nell’ambito delle attività programmate per il contenimento degli insetti e il miglioramento della vivibilità urbana durante il periodo primaverile ed estivo. Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra l’1:00 e le 6:00 del mattino e interesseranno progressivamente i diversi quartieri della città, le borgate e le aree periferiche. Martedì 19 maggio sarà invece interessata la zona Centro–Stazione, da via Arcivescovado–Scaloria fino a via E.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Disinfestazione a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale Sicurezza stradale e segnaletica: interventi diffusi su tutto il territorio comunale di MiranoProsegue il programma di interventi dedicati alla sicurezza stradale e al miglioramento della segnaletica sul territorio comunale. Si parla di: Monte Sant’Angelo, disinfestazione adulticida: interventi tra il 4 e il 6 maggio. Disinfestazione notturna a Manfredonia: dal 18 al 22 maggio gli interventi su tutto il territorio comunaleASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia, informa la cittadinanza che da lunedì 18 a venerdì 22 maggio saranno effettuati interventi di disinfestazione notturna su tutto il territori ... manfredonianews.it Manfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunaleManfredonia, al via il ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A., in collaborazione con il ... ilsipontino.net