L’aeroporto di Sana’a nello Yemen è stato colpito da un attacco. Secondo i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, si tratta di un raid saudita. Il governo yemenita ha affermato che l’obiettivo era impedire l’atterraggio di un aereo iraniano. Sul luogo sono visibili esplosioni e fumo. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali vittime o danni. L’attacco è avvenuto in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

L’aeroporto di Sana’a, nello Yemen, è stato colpito da un attacco. Secondo il gruppo di ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, si tratterebbe di un’aggressione dell’ Arabia Saudita, mentre il governo yemenita ha dichiarato che l’obiettivo dell’offensiva era impedire l’atterraggio di un aereo iraniano. Da anni una coalizione sostenuta da Riad sta combattendo contro gli Houthi. Il Paese Saudita, tuttavia, non ha immediatamente ammesso di aver effettuato i raid. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Yemen, l'aeroporto di Sana'a colpito da raid sauditi: il video delle esplosioni

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