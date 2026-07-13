Il tecnico del Chelsea ha commentato l’acquisto di Marco Palestra dall’Atalanta per 55 milioni, annunciando che dovrà adattarsi alla Premier League. Ha descritto il giocatore come forte fisicamente, versatile e dotato della mentalità giusta. Alonso ha aggiunto che l’inserimento nel campionato inglese non richiederà molto tempo. La conferenza stampa si è concentrata sulla presentazione del nuovo acquisto, senza altri dettagli sul suo ruolo o le aspettative.

In conferenza stampa il tecnico del Chelsea Xabi Alonso ha parlato dell’arrivo di Marco Palestra dall’Atalanta per 55 milioni, strappato all’Inter. Xabi Alonso su Palestra: “Forte fisicamente e versatile, ha la giusta mentalità”. L’allenatore spagnolo ex Real Madrid ha speso solo complimenti per il nuovo acquisto, nonostante Palestra non abbia grandissima esperienza e abbia giocato una sola stagione da titolare in Serie A: “ Ha tante qualità adatte al calcio moderno. È un giocatore che ti dà versatilità nel suo ruolo: può giocare in una difesa a quattro o a cinque, su entrambe le fasce. Fisicamente è molto forte, dovremo continuare a lavorare con lui per il suo adattamento alla Premier ma sono sicuro che non ci vorrà molto tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Xabi Alonso elogia Palestra: “Ha tante qualità, dovrà adattarsi alla Premier ma non ci vorrà molto”

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