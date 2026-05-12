Xabi Alonso, ex calciatore e attuale allenatore, è stato inserito nella lista di possibili trasferimenti del Chelsea. Recentemente, ha lasciato il Bayer Leverkusen, dove ha allenato, dopo aver svolto la sua carriera da giocatore al Real Madrid. Le sue esperienze precedenti includono anni passati in Spagna e in Germania, con risultati che hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. Ora il suo nome viene avvicinato alla Premier League.

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© Calcionews24.com - Xabi Alonso apre alla Premier League, è nella lista del Chelsea! Come sono andate le sue ultime avventure al Bayer Leverkusen e al Real Madrid

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