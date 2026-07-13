L’era di Xabi Alonso al Chelsea è iniziata con la presentazione nel suo nuovo ruolo. La conferenza si è svolta nella Drake Suite di Stamford Bridge, una sala dedicata agli allenatori che hanno vinto il campionato con il club. Durante l’evento, Alonso ha spiegato le motivazioni dietro la scelta di portare in squadra il giocatore Palestra. Sullo sfondo, le pareti sono decorate con foto di Mourinho, Ancelotti e Conte.

La Drake Suite di Stamford Bridge è quella che celebra gli allenatori che hanno vinto il campionato col Chelsea. Il nome è quello del primo manager che ha portato i Blues al successo, alle pareti ci sono le foto di José Mourinho, Carlo Ancelotti e Antonio Conte. Xabi Alonso spera di essere il prossimo, e non è un caso che il primo atto ufficiale della sua nuova avventura in Premier League cominci da questa sala. “Questo è un club fatto di grandi giocatori e di grandi allenatori, alcuni dei quali vedo in questa sala e conosco bene: è un privilegio e un onore essere qui” racconta il 44enne tecnico che coi Blues ha firmato un quadriennale. Xabi Alonso del Chelsea è il manager, non solo l’head coach come Enzo Maresca e Liam Rosenior prima di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chelsea, comincia l’era Xabi Alonso: "Ecco perché abbiamo voluto Palestra. Su Garnacho..."

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Chelsea Resmi Tunjuk Xabi Alonso jadi Pelatih, Era Baru Dimulai!

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