Durante la puntata di Monday Night Raw trasmessa dall’American Airlines Center di Dallas, Brock Lesnar è tornato in scena. La serata include incontri che potrebbero determinare lo sfidante principale al titolo Intercontinentale. La WWE ha programmato diversi match che potrebbero influenzare le future sfide per SummerSlam. La serata si svolge con la presenza di vari wrestler pronti a confrontarsi in vista dell’evento estivo.

La strada verso SummerSlam prosegue questa notte con una puntata di Monday Night Raw ricca di appuntamenti decisivi. Dall’ American Airlines Center di Dallas, la WWE proporrà uno show che potrebbe definire diversi match per il Biggest Party of the Summer. L’incontro più importante della serata sarà un Gauntlet Match che assegnerà lo status di primo sfidante all’Intercontinental Championship. A contendersi l’opportunità saranno Chad Gable, Je’Von Evans, Dragon Lee, Joe Hendry, Dominik Mysterio, Rusev ed Ethan Page. Una sfida che mette insieme stili completamente diversi e che potrebbe rilanciare definitivamente uno dei protagonisti verso il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Raw, Lesnar torna a Dallas. In palio lo status di primo sfidante al titolo Intercontinentale

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Brock Lesnar is just a different beast

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