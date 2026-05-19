WWE Brock Lesnar torna a Raw | F-5 a Oba Femi verso Clash in Italy

Durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, andata in onda il 18 maggio a Greensboro, Brock Lesnar è tornato nel programma e ha attaccato Oba Femi durante il suo open challenge. La sua presenza ha interrotto la trasmissione e ha portato a uno scontro fisico sul ring, culminato con un F-5 indirizzato a Femi. L’intervento ha suscitato reazioni tra i fan e ha anticipato un possibile match tra i due in vista dell’evento in Italia.

Brock Lesnar è tornato a Monday Night Raw. The Beast è riapparso nell’ultima puntata dello show rosso, andata in scena il 18 maggio a Greensboro, attaccando Oba Femi durante il suo open challenge. Il segmento ha rimesso al centro della programmazione WWE la rivalità tra i due e ha aperto la strada al match di Clash in Italy, il Premium Live Event in programma il 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Il ritorno di Lesnar è arrivato a sorpresa. Oba Femi era sul ring per la sua sfida aperta quando l’ex campione WWE si è presentato davanti al pubblico. La risposta di Lesnar è stata immediata: attacco diretto e più F5 ai danni di Femi, rimasto a terra al termine del segmento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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WHAT THE!! Brock Lesnar RETURNS to F5 Oba Femi

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