Il 6 luglio 2026, durante l'episodio di Raw, Sol Ruca ha difeso con successo il titolo Intercontinentale femminile contro Raquel Rodriguez. La vittoria è arrivata grazie all'intervento finale di Iyo Sky, che ha aiutato la campionessa con il suo movimento finale, la Sol Snatcher. La sfida si è conclusa con il trionfo di Sol Ruca, che ha mantenuto la cintura.

Sol Ruca ha mantenuto il titolo Intercontinentale femminile. Nella puntata di Raw del 6 luglio 2026, la campionessa ha battuto Raquel Rodriguez grazie a un aiuto arrivato all’ultimo da Iyo Sky, con cui ha chiuso i conti sfruttando la sua Sol Snatcher. Il match tra Sol Ruca e Raquel Rodriguez. Nelle fasi iniziali è stata Raquel Rodriguez a comandare. Più potente, ha tenuto a terra lo stile aereo di Sol Ruca, facendo valere la superiorità fisica con una leva al polso. La campionessa ha trovato spazio quando è riuscita ad aumentare i giri, colpendo la sfidante con un calcio in pieno volto, ma è finita di nuovo in difficoltà ogni volta che Raquel Rodriguez le metteva le mani addosso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca conserva il titolo Intercontinentale femminile a Raw grazie ad Iyo Sky

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Becky Lynch vs. Sol Ruca - Women's Intercontinental Chapionship match at WWE Clash In Italy 2026

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