Durante Saturday Night’s Main Event, all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Logan Paul e Austin Theory hanno difeso con successo i World Tag Team Titles. La loro vittoria è arrivata dopo un match intenso contro una coppia rivale, concluso con un colpo sporco. La coppia ha conservato i titoli di tag team, confermando il loro status nel campionato. La serata ha visto un incontro combattuto e ricco di azione, con il risultato finale che ha premiato i detentori.

Il main event di Saturday Night’s Main Event, andato in scena la notte scorsa all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana, ha regalato una vera guerra di coppia. e alla fine Logan Paul e Austin Theory hanno mantenuto i World Tag Team Titles con l’ennesimo colpo sporco. Paul e Theory hanno difeso i titoli contro The Street Profits, ovvero Montez Ford e Angelo Dawkins, che da settimane inseguivano i campioni dopo il loro ritorno a Raw post-WrestleMania. Le rivalità e le risse delle ultime settimane hanno finalmente portato al match titolato di questa sera. Gli Street Profits dominano, ma il finale è un furto clamoroso. Durante le presentazioni di Lilian Garcia, l’atmosfera era già tesissima: Paul Heyman osservava gli Street Profits appollaiato sull’angolo del ring con uno sguardo che sembrava volerli incenerire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul e Austin Theory mantengono i World Tag Team Titles a Saturday Night’s Main Event

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Logan Paul & Austin Theory vs. Street Profits: Saturday Night's Main Event highlights, May 23, 2026

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