Durante l'ultima puntata di SmackDown, trasmessa il 9 maggio dalla VyStar Veterans Memorial Arena di Jacksonville, si sono svolti vari match e storyline, tra cui quella che riguarda GUNTHER e Paul Heyman. Durante l'episodio, Heyman ha rivelato di aver mostrato un favore particolare al wrestler, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le conseguenze di questo gesto. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei fan presenti e degli spettatori televisivi.

La puntata di SmackDown del 9 maggio si è svolta alla VyStar Veterans Memorial Arena di Jacksonville, in Florida, e ha portato avanti diverse storyline importanti, tra cui la situazione piuttosto curiosa che coinvolge GUNTHER e Paul Heyman. Durante un segmento nel backstage, Nick Aldis era quasi riuscito a far firmare GUNTHER per il roster di SmackDown, ma tutto è cambiato quando Cody Rhodes è arrivato sul ring. La presenza dell’” American Nightmare ” ha infastidito GUNTHER, che alla fine ha deciso di rifiutare l’offerta. Sorry @GuntherAUT, QB1 is HERE @CodyRhodes pic.twitter.com2yP5Fag5jl — WWE (@WWE) May 9, 2026 GUNTHER attacca Cody Rhodes dopo la rivelazione di Heyman.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman rivela il favore fatto a GUNTHER durante SmackDown

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