Sinner e il ballo con Linda Noskova dopo la vittoria di Wimbledon | la canzone di Justin Timberlake e il pugno al cielo | Video

Dopo aver vinto Wimbledon, il tennista italiano ha celebrato con un ballo insieme a Linda Noskova, accompagnato dalla canzone di Justin Timberlake. Nel video condiviso, si vede Sinner alzare il pugno verso il cielo mentre si trova sul campo. La scena si è svolta subito dopo la premiazione, in un momento di festa condiviso con la partner. La vittoria ha segnato il secondo titolo consecutivo al torneo, confermando il suo successo in questa edizione.

Il bis a Wimbledon ha regalato a Jannik Sinner un’altra giornata scandita dalle tradizioni del torneo più antico del tennis. Dopo la premiazione con la principessa Kate, l’incontro con la famiglia reale, la passerella nel celebre corridoio dell’ All England Club e l’affaccio dal balcone con il trofeo, per il numero uno del mondo è arrivato anche uno degli appuntamenti più caratteristici dei Championships: il Champions’ Dinner. Come vuole la consuetudine, il vincitore del singolare maschile e la campionessa del torneo femminile hanno aperto la serata con un ballo. Dodici mesi fa Sinner aveva condiviso la pista con Iga Swiatek, in un’esibizione rimasta famosa soprattutto per l’imbarazzo dei due campioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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