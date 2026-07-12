Durante il match di Wimbledon 2026, Zverev ha vinto il secondo set al tiebreak dopo aver recuperato da una situazione di 0-30, con un servizio esterno e un diritto lungolinea. Sinner ha tentato di rispondere, rischiando anche di scivolare durante un tentativo di recupero. Attualmente, il punteggio vede Zverev in vantaggio 2-1 nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Niente da fare. Servizio esterno e diritto lungolinea di Zverev. Sinner ha rischiato anche di scivolare sul recupero disperato. 30-30 Gran rovescio incrociato di Sinner, che poi avanza e chiude con il diritto inside-in. Adesso il problema sarà rispondere al prossimo punto. 30-15 Battuta vincente al centro del n.3. 15-15 Servizio vincente al centro di Zverev. 0-15 Largo il diritto lungolinea del tedesco. 19.35 Diciamo che gli episodi, e soprattutto i nastri, non stanno di certo girando a favore. Sinner dovrà essere più forte anche del destino. 2-1 Servizio vincente al centro di Sinner. 40-15 Servizio e diritto vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 7-6, 2-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: che rimpianto, il tedesco era sotto 0-30

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SINNER VS ZVEREV LIVE | Wimbledon 2026 Final | Live Commentary & Score Updates

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