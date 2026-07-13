La finale tra Sinner e Zverev ha registrato oltre 4,2 milioni di spettatori su Sky e TV8. Durante le due settimane, la trasmissione ha raggiunto una media di 5,8 milioni di spettatori unici. La partita ha ottenuto un share del 33,8%. La 139esima edizione di Wimbledon si è chiusa con numeri record, confermando il successo della copertura televisiva.

La 139esima edizione dei Championships si chiude con numeri da primato nella Casa dello Sport: 5,8 milioni di spettatori unici medi nelle due settimane e il 33,8% di share per la finale. Si chiude con numeri da record Wimbledon 2026 nella Casa dello Sport di Sky. La 139esima edizione dei Championships ha fatto registrare, nelle due settimane del torneo, 5 milioni 800 mila spettatori unici medi, confermando il grande interesse del pubblico per il Major londinese. Il dato più forte arriva dalla finale Sinner-Zverev, trasmessa ieri dalle ore 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8. Il match che ha consegnato a Jannik Sinner il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon ha raccolto oltre 4 milioni 215 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 33,8% di share e 9 milioni 800 mila contatti unici. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Wimbledon da record su Sky e TV8: oltre 4,2 milioni di spettatori per la finale Sinner-Zverev

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