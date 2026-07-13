Sinner trascina gli ascolti | finale di Wimbledon oltre 4,2 milioni tra Sky e TV8

Il torneo di Wimbledon si è concluso con un record di ascolti, grazie alla presenza di Jannik Sinner in finale. Tra Sky e TV8, sono stati raggiunti oltre 4,2 milioni di spettatori durante la trasmissione della finale. L’intera edizione ha totalizzato circa 10 milioni di contatti unici, mentre gli spettatori medi sono stati circa 5,8 milioni nelle due settimane di gara. Questa è la miglior edizione di sempre della storica manifestazione.

Il bis di Jannik Sinner a Wimbledon porta Sky e TV8 a risultati record con quasi 10 milioni di contatti unici. Si chiude la miglior edizione di sempre di Wimbledon nella Casa dello Sport di Sky, con 5 milioni 800 mila spettatori unici medi** nelle due settimane della 139esima edizione dei Championships. La finale Sinner-Zverev – in onda ieri dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 – con la telecronaca di. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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SINNER si scioglie per un bambino in pieno quarto di finale a Wimbledon

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