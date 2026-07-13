Jannik Sinner ha vinto la finale di Wimbledon 2026, battendo in quattro set Alexander Zverev. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato il quinto Slam della carriera, replicando il successo ottenuto l’anno precedente. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 7-5. La vittoria rappresenta il secondo titolo consecutivo a Wimbledon per Sinner. La finale si è disputata sulla superficie in erba dello storico torneo.

Un bis che ha il sapore eterno della leggenda. Jannik Sinner resta il re di Wimbledon, replica il successo magico del 2025 come solo altri dieci giocatori nell’Era Open ci erano mai riusciti dopo monumenti del tennis come Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras e – nel 21° secolo – Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Per entrare sempre di più nell’Olimpo l’altoatesino ha dovuto lottare, domare un leone come Alexander Zverev, che si è presentato alla sua prima finale slam sull’erba nelle migliori condizioni possibili, rigenerato nello spirito dal successo al Roland Garros, con cui ha sfatato il suo tabù Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner fa il bis: batte Zverev in finale in 4 set. Quinto Slam per Jannik

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER BIS STORICO a WIMBLEDON! Lazzurro batte Zverev in 4 set e vince il quinto Slam

Notizie e thread social correlati

Sinner fa il bis a Wimbledon, 5° Slam in carriera: battuto Zverev in 4 set. Jannik riscrive la storia dello sport italianoJannik Sinner ha vinto il suo quinto torneo del Grande Slam, battendo Sascha Zverev in quattro set nella finale di Wimbledon.

Sinner fa il bis a Wimbledon, 5° Slam in carriera, battuto Zverev in 4 set. «Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione»Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in quattro set, con un punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, in quasi quattro ore di gioco.

Temi più discussi: Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Wimbledon 2026, Sinner fa il bis: batte Zverev in finale in 4 set. Quinto Slam per Jannik; Sinner, trionfo e gloria! Jannik si conferma campione a Wimbledon; Sette finali, 5 trionfi: gli Slam conquistati da Sinner, da Melbourne 2024 a Wimbledon 2026.

#Wimbledon Jannik #Sinner, per la seconda volta consecutiva, Re del prestigioso torneo britannico. Per l'azzurro, che ha sconfitto in rimonta il tedesco #Zverev in 4 set, è il primo Slam del 2026, il quinto in carriera x.com

Sinner nella storia: bis a Wimbledon e quinto Slam in carrieraJannik Sinner continua a scrivere pagine indimenticabili del tennis italiano e mondiale. Il numero uno del ranking ATP conquista Wimbledon 2026, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa grazie ... msn.com

Sinner vince Wimbledon 2026: secondo titolo consecutivo e quinto SlamJannik Sinner è ancora il campione di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha difeso il titolo conquistato nel 2025 superando Alexander Zverev ... dailyexpress.it