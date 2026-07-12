Sinner fa il bis a Wimbledon 5° Slam in carriera battuto Zverev in 4 set Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione

Da ilmessaggero.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in quattro set, con un punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, in quasi quattro ore di gioco. Con questa vittoria, ha conquistato il suo quinto Slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Durante il match, ha osservato la madre uscire due volte dalla tribuna a causa della tensione. Sinner è diventato il decimo giocatore nell’era Open a vincere due volte di fila il torneo sull’erba londinese.

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Il re dell'erba è ancora Jannik Sinner. L'azzurro batte Zverev in rimonta (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) dopo quasi 4 ore di match e conquista Wimbledon per la seconda volta consecutiva, diventando il decimo giocatore a fare back to back sull'erba londinese nell'Era Open. Dopo le delusioni di Melbourne e Parigi, questa volta Jannik non si fa scappare il terzo Slam della stagione e sale a quota 5 Major in carriera, impreziosendo sempre di più la sua bacheca. Una vittoria alla Sinner, di forza ma anche di testa, con pochi errori e con la giusta freddezza nei momenti decisivi. Era un appuntamento con la storia e non l'ha fallito, replicando il trionfo del 2025. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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