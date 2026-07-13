Jannik Sinner ha vinto il suo quinto torneo del Grande Slam, battendo Sascha Zverev in quattro set nella finale di Wimbledon. Ha perso i primi due set, ma si è ripreso nel terzo e nel quarto, conquistando il titolo. È il primo italiano a trionfare a Wimbledon e il primo a vincere cinque Slam in carriera. La vittoria rappresenta anche un record personale per il tennista, che ha raggiunto questa tappa dopo aver superato avversari di alto livello nel torneo.

Jannik Sinner ce l’abbiamo noi: il campione perfetto nel tennis e nel comportamento, che doma in 4 set un avversario superbo come Sascha Zverev dopo averlo subito per quasi due set, trovando come sempre la soluzione. Che viene un po’ dalla risposta, un po’ dal servizio, un po’ dalla gestione delle emozioni, un po’ dal grande lavoro, un po’ dalla determinazione e un po’ dalla fluidità di un atleta nato, strappato allo sci, e quindi con le gambe e il baricentro ideale per l’erba. Un campione esemplare, l’indiscutibile numero 1 del mondo che continua a scrivere la storia dello sport italiano tutto, non solo tennistico, diventando appena il decimo - era Open - a fare il bis consecutivo a Wimbledon, e quindi sempre più nel super clan delle leggende. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sinner fa il bis a Wimbledon, 5° Slam in carriera: battuto Zverev in 4 set. Jannik riscrive la storia dello sport italiano

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SINNER BIS STORICO a WIMBLEDON! Lazzurro batte Zverev in 4 set e vince il quinto Slam

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Sinner fa il bis a Wimbledon, è campione per il secondo anno di fila reddit

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