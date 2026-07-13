Durante la serata di gala di Wimbledon 2026, i vincitori del singolare maschile e femminile hanno ballato insieme. Jannik Sinner e Linda Noskova, rispettivamente campioni del torneo, hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di chiusura. La serata ha visto i due atleti condividere un momento di festa, seguito dalla consueta celebrazione finale. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini, con i vincitori che hanno ricevuto i premi e partecipato alla tradizionale danza di chiusura.

Jannik Sinner e Linda Noskova, i vincitori del singolare maschile e femminile di Wimbledon 2026, come da tradizione hanno ballato assieme durante la serata di gala che sancisce il termine del torneo. I due campioni si sono esibiti sulle note di “Can’t Stop the Feeling!”, brano del 2016 di Justin Timberlake. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Sinner e Noskova: il ballo dei campioni alla serata di gala

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Jannik Sinner e Linda Noskova: sorrisi e total black per il ballo dei campioni di Wimbledon

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Pochi passi e sorrisi, Sinner con Noskova per il ballo dei campioni di Wimbledon. E l'Inghilterra lo celebraJannik Sinner ha partecipato al ballo dei campioni di Wimbledon, accompagnato da Linda Noskova, vincitrice del torneo femminile.

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