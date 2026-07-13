wimbledon 2026 parla ancora la lingua di sinner

Durante la finale di Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha affrontato Alexander Zverev in una partita che sembrava favorevole al tennista italiano. Entrambi si sono sfidati per la prima volta sull’erba, superficie sulla quale Zverev aveva ottenuto pochi risultati significativi in passato, con il massimo raggiungimento degli ottavi di finale prima di quest’anno. Finisce con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato una buona padronanza del campo.

Stando alle premesse, la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sembrava avere un esito quasi scontato. I due si affrontavano per la prima volta sull’erba, una superficie sulla quale il tedesco non aveva mai raccolto granché: prima di quest’anno, a Wimbledon, non si era mai spinto oltre gli ottavi di finale. Inoltre il bilancio dei precedenti tra i due era impietoso. Zverev aveva perso gli ultimi nove confronti contro Sinner, che non gli concedeva un set dalla finale di Vienna del 26 ottobre 2025: quattordici parziali consecutivi, sono un’eternità. Ad aggravare il quadro c’erano le sfide più recenti: 6-3, 7-6 a Miami, 6-1, 6-4 a Montecarlo e soprattutto 6-1, 6-2 nella finale di Madrid. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Wimbledon, la conferenza stampa INTEGRALE di Jannik Sinner

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