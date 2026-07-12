Nel match di Wimbledon del 2026 tra Sinner e Zverev, il punteggio è 6-7, 6-6 con un nuovo tie-break in corso. Zverev ha risposto con un colpo aggressivo, mentre l'italiano ha commesso un errore in rete con un rovescio lungolinea in uscita dal servizio. Zverev ha così recuperato un mini-break, portando il punteggio a 4-2 nel tie-break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Risposta aggressiva di Zverev, in rete il rovescio lungolinea dell’italiano in uscita dal servizio. Il tedesco recupera un mini-break. Seconda di servizio per Sinner. 4-1 NOOOOOO!!! Esce di un paio di millimetri il pallonetto di Sinner. Sorriso amarissimo dell’azzurro. Pensiamo al prossimo punto! 4-0 Ancora una super risposta di Sinner sulla prima del tedesco, che poi mette in rete il diritto incrociato. 3-0 Servizio, diritto e smash del n.1. 2-0 Bene Sinner, accelera da fondo senza paura con il diritto lungolinea. Lungo il recupero di diritto di Zverev. Seconda per Sinner. 1-0 Risponde bene Sinner, largo il diritto incrociato del tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-7, 6-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: ancora un tie-break

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SINNER VS ZVEREV LIVE | Wimbledon 2026 Final | Live Commentary & Score Updates

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