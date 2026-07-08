Wimbledon 2026 p 11 | ancora loro Sinner vs Djokovic!

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo una partita durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic ha vinto e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. È la dodicesima volta che si trova di fronte a Jannik Sinner, con cui ha disputato un match molto lungo e impegnativo. La sfida si è conclusa con il successo di Djokovic, che ha superato l’avversario in questa occasione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo una battaglia durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic conquista la semifinale di Wimbledon e ritrova Jannik Sinner. Sarà il 12° confronto tra i due campioni. Una sfida che rievoca la semifinale degli Australian Open di Melbourne e quella disputata un anno fa proprio sull’erba londinese. A Wimbledon, Sinner e Djokovic si affrontano per la quarta volta, con il bilancio che vede il serbo avanti 2-1. Chi conquisterà la finale? Il Centre Court oggi si tinge d’azzurro: Jasmine Paolini sfida Marta Kostyuk alle 14:30. A seguire, Flavio Cobolli affronta Arthur Fery. Ne parliamo in diretta a TennisMania, dalle 8:30, sul canale YouTube di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

wimbledon 2026 p 11 ancora loro sinner vs djokovic
© Oasport.it - Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!

Video Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!

Notizie e thread social correlati

Sinner e Djokovic oggi in campo a Wimbledon 2026: orario e dove vederli in tvIl 7 luglio, a Wimbledon 2026, Jannik Sinner affronta i quarti di finale contro Jan-Lennard Struff alle 14 sul campo numero 1.

Sinner, oggi l’esordio a Wimbledon 2026. In campo anche Djokovic: orari e dove vederliIl 29 giugno, Jannik Sinner debutta a Wimbledon 2026, giocando sul campo centrale.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: risultato e cronaca della vittoria su Miomir Kecmanovic | Tennis ATP oggi; Il video dell'ingresso di Sinner sul centrale di Wimbledon da campione in carica; Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!; Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e va ai quarti.

wimbledon 2026 p 11 sinnerWimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinaleJannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, scenderà in campo vener ... tg24.sky.it

wimbledon 2026 p 11 sinnerSinner vs Struff oggi a Wimbledon 2026: orario, dove vederla in TV e streamingIl campione in carica Jannik Sinner sfida il veterano tedesco Jan-Lennard Struff per conquistare la sua quinta semifinale consecutiva ai Championships. tomshw.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web