Wimbledon 2026 p 11 | ancora loro Sinner vs Djokovic!

Notizia in breve

Dopo una partita durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic ha vinto e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. È la dodicesima volta che si trova di fronte a Jannik Sinner, con cui ha disputato un match molto lungo e impegnativo. La sfida si è conclusa con il successo di Djokovic, che ha superato l’avversario in questa occasione.