Wimbledon 2026 p 11 | ancora loro Sinner vs Djokovic!
Dopo una partita durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic ha vinto e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026. È la dodicesima volta che si trova di fronte a Jannik Sinner, con cui ha disputato un match molto lungo e impegnativo. La sfida si è conclusa con il successo di Djokovic, che ha superato l’avversario in questa occasione.
Dopo una battaglia durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic conquista la semifinale di Wimbledon e ritrova Jannik Sinner. Sarà il 12° confronto tra i due campioni. Una sfida che rievoca la semifinale degli Australian Open di Melbourne e quella disputata un anno fa proprio sull’erba londinese. A Wimbledon, Sinner e Djokovic si affrontano per la quarta volta, con il bilancio che vede il serbo avanti 2-1. Chi conquisterà la finale? Il Centre Court oggi si tinge d’azzurro: Jasmine Paolini sfida Marta Kostyuk alle 14:30. A seguire, Flavio Cobolli affronta Arthur Fery. Ne parliamo in diretta a TennisMania, dalle 8:30, sul canale YouTube di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!
Notizie e thread social correlati
Sinner e Djokovic oggi in campo a Wimbledon 2026: orario e dove vederli in tvIl 7 luglio, a Wimbledon 2026, Jannik Sinner affronta i quarti di finale contro Jan-Lennard Struff alle 14 sul campo numero 1.
Sinner, oggi l’esordio a Wimbledon 2026. In campo anche Djokovic: orari e dove vederliIl 29 giugno, Jannik Sinner debutta a Wimbledon 2026, giocando sul campo centrale.
Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: risultato e cronaca della vittoria su Miomir Kecmanovic | Tennis ATP oggi; Il video dell'ingresso di Sinner sul centrale di Wimbledon da campione in carica; Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!; Wimbledon, Sinner batte Mochizuki e va ai quarti.
Jannik Sinner a Super Tennis - Wimbledon 2026 facebook
Wimbledon Championships 2026 Uomini - Tabellone Radziale fino al terzo turno reddit
Wimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinaleJannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, scenderà in campo vener ... tg24.sky.it
Sinner vs Struff oggi a Wimbledon 2026: orario, dove vederla in TV e streamingIl campione in carica Jannik Sinner sfida il veterano tedesco Jan-Lennard Struff per conquistare la sua quinta semifinale consecutiva ai Championships. tomshw.it