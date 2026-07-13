Will Ospreay ha spiegato di aver rifiutato un’offerta della WWE per partecipare al torneo Cruiserweight Classic, preferendo rimanere fedele alla NJPW. Durante un podcast, ha affermato che la promotion giapponese rappresentava il suo obiettivo di lunga data e che non voleva perdere questa occasione. Ospreay ha sottolineato che la scelta di rimanere con la NJPW era motivata dal desiderio di seguire il suo sogno di lavorare in quella federazione.

Intervenendo al podcast “Marking Out with MVP” , Ospreay ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato l’offerta della WWE di partecipare al Cruiserweight Classic, affermando che la New Japan era sempre stata il suo sogno e che, una volta presentatasi l’opportunità, non aveva intenzione di distogliere la sua attenzione da questo obiettivo. “Poi la WWE mi ha chiamato e voleva che partecipassi al Cruiserweight Classic . Dovevo valutare tutte le mie opzioni perché ora avevo la TNA, che all’epoca non era minimamente un’opzione per me, la New Japan, che desideravo davvero tanto perché era l’unica cosa che avessi mai voluto fare, e ovviamente la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Will Ospreay: “Ho declinato l’offerta della WWE per far parte della NJPW.”

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Will Ospreay comes to Kenny Omega for help | AEW Dynamite, 5/27/26

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