Un wrestler noto per le sue prestazioni in una grande federazione ha espresso il desiderio di vedere un collega di un'altra promotion unirsi alla WWE. Nonostante il collega sia attualmente impegnato in un’altra compagnia, il primo ha elogiato pubblicamente le capacità tecniche e la crescita rapida del wrestler britannico. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista, in cui l’atleta ha sottolineato la sua ammirazione per il talento e il potenziale del collega. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto riguardo a un possibile trasferimento.

AJ Styles continua a sperare di vedere Will Ospreay in WWE, nonostante il suo attuale percorso in AEW, e lo ha ribadito chiaramente elogiando la crescita impressionante del wrestler britannico. Parlando nel suo podcast Phenomenally Retro, Styles ha speso parole molto importanti per Ospreay, dicendo che sarebbe felicissimo di vederlo approdare in WWE. Secondo Styles, Ospreay è riuscito a maturare tantissimo come performer, capendo sempre di più cosa funziona sul ring e come valorizzare il proprio stile: “Will è fenomenale, amico. Mi piacerebbe tantissimo averlo in WWE, è un talento incredibile. Penso abbia capito molte cose su sé stesso, su quello che può fare, su ciò che ha un bell’aspetto e ha senso sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles vuole Will Ospreay in WWE: “È un talento incredibile”

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I Put Will Ospreay in WWE for 1 Year!

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