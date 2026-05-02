La WWE ha annunciato il licenziamento di due wrestler, Tonga Loa e JC Mateo. Entrambi i professionisti erano noti per le loro esperienze in altre federazioni di wrestling e ora non fanno più parte del roster della compagnia. Questa decisione si aggiunge a una serie di cambiamenti che stanno interessando l'organizzazione. I due ex protagonisti della NJPW non sono più sotto contratto con la WWE.

La WWE prosegue nel suo sfoltimento del roster e nelle ultime ore sono arrivati due licenziamenti pesanti: Tonga Loa e JC Mateo non fanno più parte della compagnia. Dopo lo spostamento dei rispettivi profili nella sezione alumni del sito ufficiale, l’addio è stato confermato da Sean Ross Sapp di Fightful Select e da Cory Hays di Bodyslam.net. A riferirne su X è stato lo stesso Sapp: «Tonga Loa fa parte di un nuovo gruppo di addii in WWE, come hanno appreso @FightfulSelect e @CoryHays407 di Bodyslam.» Entrambi facevano parte della stable degli MFT guidata da Solo Sikoa, formazione nata sulle ceneri della nuova versione della Bloodline. Tonga Loa, sette regni IWGP da record nei Guerrillas of Destiny.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Licenziati Tonga Loa e JC Mateo, giá ai saluti i due ex protagonisti della NJPW

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