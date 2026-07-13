In Emilia Romagna, il primo caso di virus West Nile dell’estate 2026 è stato registrato a Modena l’11 luglio. L’Ausl ha confermato che l’infezione, trasmessa dalla zanzara comune, si è manifestata una settimana dopo rispetto all’anno precedente. La diffusione del virus è ormai consolidata in tutta Italia, e il caso modenese rappresenta l’avvio della stagione epidemiologica 2026 nella regione.

Modena, 13 luglio 2026 – Il virus West Nile è tornato in Emilia Romagna. E’ modenese il primo caso dell’estate 2026 ed è stato registrato sabato 11 luglio, "una settimana dopo rispetto allo scorso anno, ma in linea con lo sviluppo di questa arbovirosi, infezione ormai diffusa in tutta Italia e trasmessa dalla zanzara comune", segnala l'Ausl. Il paziente modenese ha 80 anni ed è ricoverato al Policlinico . Se i primi casi in Italia sono stati rilevati già a giugno, in Veneto e anche nel centro del paese, il paziente modenese è un uomo di 80 anni, che vive nei Comuni di Modena e Nonantola. È attualmente ricoverato in condizioni stabili nella Medicina interna del Policlinico ed è già stata avviata l' indagine epidemiologica, come previsto dal piano di sorveglianza regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - West Nile, il virus in Emilia Romagna: è modenese il primo caso dell’estate 2026

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