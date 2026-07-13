Wec San Paolo | vittoria per Bmw seconda la Ferrari di Giovinazzi-Pier Guidi-Calado

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la gara a Interlagos, la Ferrari di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado ha conquistato il suo primo podio nel Mondiale Endurance, sorprendendo sulla pista spesso difficile. La Wec San Paolo ha visto una vittoria per BMW, mentre la Ferrari si è posizionata seconda. La corsa si è svolta su un circuito che ha riservato sorprese e cambi di posizione tra i principali concorrenti.

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Una pista solitamente ostica si è rivelata inaspettatamente amica per Ferrari, che porta a casa il suo primo podio nel Mondiale Endurance sul tracciato brasiliano di Interlagos. Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado hanno concluso secondi, a un passo dai vincitori, raccogliendo punti importanti per la classifica iridata e approfittando delle difficoltà di Toyota, soprattutto. Il successo è andato a Bmw con la vettura numero 15 affidata a Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, autori di una gara eccellente con un passo gara imprendibile per tutti. Terzo gradino del podio per la Cadillac di Will Stevens e Norman Nato, che possono recriminare per qualche errore di troppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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