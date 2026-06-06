Un pilota di punta della squadra di endurance ha vinto il titolo insieme a due compagni di squadra, diventando anche riserva per due campioni di Formula 1. Un altro pilota ha dichiarato che il suo sogno da bambino era partecipare alla 24 Ore di Le Mans e ha affermato di preferire questa vittoria a un primo posto in una gara di Formula 1.

"Beh, onestamente non baratterei la mia vittoria a Le Mans nel 2023 con un primo posto in una gara di Formula 1. Anche perché la macchina per provare a trionfare in un gran premio io non ce l’ho mai avuta." Antonio Giovinazzi è un uomo Ferrari a tutto tondo. Si è messo al servizio degli interessi del Cavallino quando ancora era un giovanotto di belle speranze. Classe 1993, attualmente è la riserva ufficiale di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma, soprattutto, questo pugliese innamorato della velocità è il simbolo della Signora in Rosso nelle competizioni di durata. L’anno scorso si è laureato campione del mondo nel Wec insieme ai compagni di squadra Pier Guidi e Calado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il pilota di punta della Rossa Endurance ha vinto il titolo con Calado e Pier Guidi ed è la riserva di Leclerc e Hamilton. Giovinazzi: "La 24 Ore, il mio sogno da bambino»

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