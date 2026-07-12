Nella gara di San Paolo del FIA World Endurance Championship, BMW M Motorsport e WRT hanno vinto con la vettura numero 15, ottenendo il secondo successo stagionale. La Ferrari numero 51 si è piazzata al secondo posto, mentre la BMW numero 15 aveva già vinto a Spa. La gara si è conclusa con la BMW che ha dominato, lasciando le altre squadre a distanza. La competizione si è svolta sulla pista brasiliana, con i team che hanno portato a termine la corsa senza incidenti di rilievo.

BMW M Motorsport e WRT ottengono a San Paolo il secondo successo stagionale nel FIA World Endurance Championship. La BMW n. 15, seconda a Spa alle spalle della gemella n. 20, si impone in Brasile con Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor, l’equipaggio citato svetta nei confronti della Ferrari 499P n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAlessandro Pier Guidi. La BMW, dopo aver completato davanti le prime tre ore, ha sempre controllato la scena riuscendo a gestire anche l’attacco da parte della Ferrari n. 51 nel finale. La 499P, in azione con una strategia diversa in termini di gomme, ha provato a soprendere il team WRT, una missione non riuscita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - WEC, BMW trionfa a San Paolo. 2° posto per la Ferrari n. 51

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