In Brasile, il team BMW ha conquistato la vittoria con Magnussen, Marciello e Vanthoor. Ferrari ha ottenuto un podio, mantenendo aperta la possibilità di un secondo titolo mondiale. La gara si è conclusa con BMW al primo posto, mentre Ferrari ha raggiunto una posizione significativa. La competizione prosegue con altre gare in programma, senza ulteriori dettagli sui risultati delle squadre coinvolte.

Sul gradino più alto del podio in Brasile ha festeggiato Bmw, con la prima vittoria di Magnussen-Marciello-Vanthoor, ma Ferrari può tornare a casa da San Paolo a testa altissima e con il morale decisamente rinfrancato: dopo una 24 Ore di Le Mans dove la lotta per la vittoria è stata un miraggio, è arrivato il miglior risultato della 499P su una pista per nulla adatta alle sue caratteristiche. Una prova di resilienza, strategia e velocità che ha permesso ad Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado di concludere secondi, a un soffio dai vincitori, portando a casa un bottino di punti importante che tiene apertissima la sfida per il titolo piloti e costruttori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wec San Paolo, un podio straordinario per Ferrari: il bis Mondiale è ancora possibile

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