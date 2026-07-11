WEC Cadillac domina le qualifiche della 6h San Paolo 7° posto per la Ferrari n 50

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle qualifiche della 6 ore di San Paolo, Cadillac Hertz Team JOTA ha ottenuto i tempi più veloci, dominando la sessione. Will Stevens e Jack Aitken hanno guidato la vettura n. 38, stabilendo il miglior tempo. La Ferrari n. 50 si è classificata settima, lontana dalla vetta. La sessione si è conclusa senza incidenti significativi, con i tempi che hanno evidenziato la superiorità della squadra statunitense.

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Cadillac Hertz Team JOTA mette tutti in riga nelle qualifiche della 6h San Paolo, quarto atto de l FIA World Endurance Championship 2026. Will Stevens e Jack Aitken, rispettivamente al volante dell’auto n. 12 e della gemella n. 38, monopolizzano la prima fila battendo l’Alpine n. 36 e la BMW n. 15. I due britannici sono stati separati da soli 48 millesimi al termine della decisiva seconda parte dell’Hyperpole. Vicini anche Victor Martins e Dries Vanthoor, presenti a +0.067 ed a +0.094 dalla vetta dopo quindici intensi minuti d’azione. Charles Milesi (Alpine n. 35) e Mathieu Jaminet (Genesis n. 19) hanno ottenuto la terza fila davanti ad Antonio Fuoco (Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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