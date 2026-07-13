In Brasile, la Ferrari ha ottenuto il secondo podio stagionale nel FIA World Endurance Championship grazie alla 499P numero 51, guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. La squadra ha dichiarato di non aspettarsi di salire sul podio in questa gara.

Ferrari ottiene in Brasile a San Paolo il secondo podio stagionale nel FIA World Endurance Championship grazie alla 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Il marchio di Maranello si riscatta dopo Le Mans, una missione non scontata in una pista che storicamente non aveva mai sorriso alla vettura italiana. L’equipaggio n. 51 ha constantemente lottato per il primato riuscendo a concludere a pochi secondi dalla BMW n. 15, meritatamente a segno dopo aver controllato la scena di fatto dalla conclusione della prima ora. Ferrari ha battagliato anche con la n. 83 AF Corse di Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson e con la n. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - WEC, Ferrari si riscatta in Brasile: “Non ci saremmo mai aspettati di salire sul podio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castel San Pietro Romano calcio, il dg Quagliero: “Ci saremmo aspettati di più”Il team di Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha concluso la stagione con risultati deludenti, secondo le dichiarazioni del direttore...

Il Comitato Porto-Città: «Delusi dal Pums, c'è un vuoto di dati. Ci saremmo aspettati più coraggio»Il Comitato Porto-Città di Ancona ha annunciato di aver presentato le proprie osservazioni sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del...

Temi più discussi: WEC, Ferrari si riscatta in Brasile: Non ci saremmo mai aspettati di salire sul podio; 6 Ore di San Paolo: Ferrari a caccia del riscatto a Interlagos; WEC 2026: 6 Ore di San Paolo, dove vedere in tv e streaming; WEC Brasile, orari TV e dove vedere la 6 Ore di Interlagos.

WEC, Ferrari si prepara alla sfida di San Paolo: Non possiamo permetterci errori e dovremo massimizzare ogni opportunitàRiparte da San Paolo il FIA World Endurance Championship, quarta prova delle otto presenti in calendario. Il marchio di Maranello insegue il primo ... oasport.it

Wec Imola, Ferrari pronta a difendere i titoli: Bello iniziare davanti al pubblico di casaL'attesa si è prolungata di un mese, ma ora è finalmente terminata: la difesa dei titoli piloti e costruttori di Ferrari nel Wec può iniziare, e lo fa proprio dalla pista di casa. Sul tracciato di ... gazzetta.it